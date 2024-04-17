Apara Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu
Giriş Tarihi: 17.4.2024 12:49

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu

Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mart ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) mart ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon martta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,8 oldu.

Piyasa beklentileri, martta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4, aylık enflasyonun da yüzde 0,8 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise martta yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise şubatta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,6'ya geriledi. AB'de TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,7 olarak tespit edildi.

Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,76 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,53 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 0,16 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon martta Romanya'da yüzde 6,7, Hırvatistan'da yüzde 4,9, Avusturya ve Estonya'da yüzde 4,1, Belçika'da yüzde 3,8, Fransa'da yüzde 2,4 ve Almanya'da yüzde 2,3 oldu.

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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,4 oldu
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