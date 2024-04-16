OPEC’in petrol üretimini artırması bekleniyor

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırısına piyasada verilen bu sessiz tepki, tüccarların İsrail'in ihtiyatlı bir şekilde karşılık vereceğine dair bahis oynadıklarının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Analistler bunun aynı zamanda OPEC+'nın herhangi bir finansal artçı şoka nasıl hızla yanıt verebileceğine dair bir işaret olduğunu söylüyor.

Danışmanlık şirketi Rystad Energy'nin kıdemli başkan yardımcısı Jorge León, "OPEC'in piyasa gücü bu yıl geçen yıldan daha önemli" dedi.

Rystad'a göre Suudi Arabistan liderliğindeki üyeler 2022 yılında OPEC+'nın küresel arzdaki payını %34'ün altına düşüren bir dizi üretim kesintisine başladı. Bu, OPEC'in 2016 yılında Rusya liderliğindeki bir üretici grubuyla birleşmesinden bu yana en küçük miktardır. Yine de Biden yönetiminin petrol rezervlerini eşi benzeri görülmemiş bir şekilde serbest bırakması ve ardından ABD, Brezilya ve diğer ülkelerdeki üretim artışları arz boşluğunu doldurdu ve fiyatları kontrol altında tuttu.

Bu yıl ABD'nin üretim artışının yavaşlaması güç dengesini tekrar OPEC+ ve yüksek fiyatlar lehine çevirdi. Federal yetkililer Amerikan üretiminin bu yıl günde yaklaşık 300.000 varil artarak 13,2 milyona ulaşacağını ve 2023'te günde bir milyon varillik bir artış olacağ��nı öngörüyor.

Bu durum rafinerilerin mevcut ham petrol stoklarının bir kısmını azaltmasına yol açarak gelecekteki sevkiyatlar için talebi artırdı. Aynı zamanda, hedge fonları gibi spekülatörler, beklenenden daha güçlü bir ABD ekonomisinin daha fazla yakıt, kimyasal madde ve asfalt tüketeceğine dair bir bahisle petrole hücum etti.

Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie'nin petrol piyasaları başkan yardımcısı Ann-Louise Hittle de "OPEC ve OPEC+ için odadaki 800 kiloluk goril olmak, bu piyasada güçlü olmak daha kolay" dedi.

Emtia ticareti devi Gunvor'un küresel araştırma ve analiz başkanı Frederic Lasserre, fiyatın varil başına 95 dolara doğru yükselmesinin OPEC+ üzerinde üretimi artırma baskısı yaratacağını söyledi.

Geçen hafta İsviçre'de düzenlenen Financial Times Commodities Global Summit'te konuşan Lasserre, "En azından Suudi Arabistan'dan bir miktar üretim geri dönüşü göreceğiz" dedi.