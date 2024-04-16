İngiltere’de işsizlik şubatta yükseldi

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik şubatta yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi. İşsizlik Aralık 2023-Şubat 2024 dönemini kapsayan üç ayda da önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,3 arttı.

İSTİHDAM ORANI 74,5 OLDU

Ülkede istihdam oranı şubatta yüzde 74,5 oldu. Çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık bazda artış Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde yüzde 6 olurken, ikramiyeler dahil maaşlar yüzde 5,6 yükseldi.

Reel olarak (enflasyona göre ayarlanmış) düzenli ve toplam maaşlar ise sırasıyla yüzde 1,9 ve 1,6 artış gösterdi.