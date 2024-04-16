IMF küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun nisan sayısını "İstikrarlı ama Yavaş: Ayrışmanın Ortasında Dayanıklılık" başlığıyla yayımladı. Raporda, ekonomik aktivitenin 2022-2023'teki küresel dezenflasyona karşın şaşırtıcı derecede dayanıklı olduğu, küresel enflasyon 2022 ortasındaki zirvesinden gerilerken "ekonomik aktivitenin stagflasyon ve küresel resesyon uyarılarına meydan okuyarak istikrarlı bir şekilde büyüdüğü" aktarıldı.

Raporda, istihdam ve gelirlerdeki büyümenin istikrarlı bir seyir izlediğine işaret edilerek, bu durumun beklenenden fazla hükümet harcamaları ve hanehalkı tüketimi de dahil olmak üzere destekleyici talep gelişmeleriyle özellikle iş gücüne katılımda beklenmedik bir artışın ortasında arz yönlü bir genişlemeyi yansıttığı kaydedildi.

Enflasyonun hedeflenen seviyelere yaklaştığı ve merkez bankalarının birçok ekonomide politika gevşemesine yöneldiği aktarılan raporda, yüksek vergiler ve azalan hükümet harcamalarıyla yüksek kamu borcunu frenlemeyi amaçlayan maliye politikalarının sıkılaştırılmasının büyüme üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

BÜYÜMENİN BU YIL VE GELECEK YIL AYNI HIZDA DEVAM ETMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyüdüğü, büyümenin 2024 ve 2025 yıllarında da aynı hızla devam etmesinin öngörüldüğü vurgulanan raporda, bu yıla ilişkin büyüme tahmininin ocak ayında yayımlanan tahmine kıyasa 0,1 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 3,1'den yüzde 3,2'ye çıkarıldığı, gelecek yıla ait tahminin de yüzde 3,2 olarak sabit tutulduğu kaydedildi.

Büyüme hızının tarihsel standartlara göre düşük olduğuna dikkat çekilen raporda, bunun hem borçlanma maliyetlerinin hala yüksek olması ve mali desteğin geri çekilmesi gibi kısa vadeli faktörlerden hem de Kovid-19 salgını ile Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının etkileri, verimlilikteki zayıf artış ve artan jeoekonomik ayrışma gibi uzun vadeli faktörlerden kaynaklandığı ifade edildi.

KÜRESEL GÖRÜNÜME YÖNELİK RİSKLER ARTIK GENEL OLARAK DENGELENDİ

Raporda, küresel manşet enflasyonun 2023'teki yıllık ortalama yüzde 6,8'den seviyesinden 2024'te yüzde 5,9'a ve 2025'te yüzde 4,5'e düşmesinin beklendiği dile getirilerek, gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerden daha erken ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.

Bundan 5 yıl sonraki küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,1 ile son yılların en düşük seviyesinde olduğuna işaret edilen raporda, orta ve düşük gelirli ülkelerde daha yüksek yaşam standartlarına ulaşma hızının yavaşlamasının küresel ekonomik eşitsizliklerin devam ettiğine işaret ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, küresel görünüme yönelik risklerin artık genel olarak dengelendiği, Ukrayna'daki savaş ile Gazze ve İsrail'deki çatışmalar dahil olmak üzere jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan yeni fiyat artışlarının iş gücü piyasalarının hala sıkı olduğu bir ortamda kalıcı çekirdek enflasyonla birlikte faiz oranı beklentilerini artırabileceği ve varlık fiyatlarını düşürebileceği uyarısı yapıldı.

Büyük ekonomiler arasında enflasyonla mücadele hızlarındaki farklılıkların da finansal sektörleri baskı altına alan döviz hareketlerine neden olabileceğine işaret edilen raporda, Çin'de ise sorunlu emlak sektörüne kapsamlı bir müdahale yapılmaması halinde büyümenin duraklayabileceği ve bunun ticaret ortaklarına zarar verebileceği belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME TAHMİNLERİ SABİT TUTULDU

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri değiştirilmedi.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesi beklenen IMF raporunda, parasal sıkılaşmanın sona ermesi ve tüketimin toparlanmaya başlamasıyla birlikte 2024'ün ikinci yarısında ekonomik aktivitenin güçlenmesi öngörüldü..

Enflasyon tahmini ise bu yıl için yüzde 59,5 ve gelecek yıl için yüzde 38,4 olurken, ülkede işsizlik oranın bu yıl ve gelecek yıl yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.