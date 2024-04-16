Euro Bölgesi ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 210,6 milyar euro, ithalatı ise yüzde 9 gerileyerek 188,5 milyar euro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 22,1 milyar euro olarak belirlendi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artışla 235 milyar euro, ithalat da yüzde 8,4 azalarak 211,4 milyar euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 23,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA İTHALAT YAPAN ÜLKE ABD OLDU

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 42,3 milyar euro ile ABD, 28,7 milyar euro ile İngiltere, 17 milyar euro ile Çin, 15,7 milyar euro ile İsviçre ve 9,9 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 37,5 milyar euro ile Çin, 27,3 milyar euro ile ABD, 13,9 milyar euro ile İngiltere, 11,1 milyar euro ile İsviçre, 9,4 milyar euro ile Norveç ve 7,8 milyar euro ile Türkiye oldu.