Çin’de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Oxford Economics yayınladığı yatırımcı notunda, Çin'in ekonomik ivmesinin ilk çeyrekteki toparlanmanın ardından bu çeyrekte yavaşlayacağını öngördü.

Notta, ilk çeyrekteki büyümenin "geniş çaplı imalat performansı, bayramların hane halkı harcamalarını artırması ve kolay politika ayarlarının yatırımlara yansıması" ile desteklendiğini savunan Oxford Economics, "Ancak Mart ayı faaliyet göstergeleri Yeni Yıl sonrası zayıflığa işaret ediyor" dedi.

Oxford Economis'ee göre, aylarca süren güçlü sanayi faaliyeti sonucunda biriken stokların eritilmesi, hane halkı harcamalarının normalleşmesi ve yıla iyi bir başlangıç yapılmasının ardından gelen temkinli teşvikler 2Ç'de sıkıntı yaratacak.

"Dış talep koşulları öngörülemez olmaya devam ederken, emlak piyasası taban bulmakta zorlanmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan Oxford Economics, Çin'in tüm yıl büyümesini %4,7 ile resmi %5 hedefinin hemen altında görmekte.

Goldman Sachs analistleri de yayınladıkları notta, %5,3'lük 1'nci çeyrek GSYH büyümesinin beklentileri aşmasına rağmen Çin'de politika gevşemesinin devam etmesinin gerekli olduğunu belirttilerr.

Analistlere göre, Çin'in emlak sektöründeki gerileme, yerel yönetim borçları ve kırılgan tüketici güveni nedeniyle ekonomi zorluklarla karşı karşıya. nedenle maliye, konut ve tüketim politikalarında daha fazla gevşemeye ihtiyaç var. Goldman Sachs, Çin'in bu yıl "yaklaşık %5" büyüme hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini, çünkü güçlü imalat ve dirençli tüketimin etkisiyle ardışık büyüme ivmesinin sağlam kaldığını söylüyor. Analistler, Mart ayında artan sabit varlık yatırımlarında görüldüğü üzere mali gevşeme önlemlerinin kademeli olarak devreye girdiğini belirtiyor.