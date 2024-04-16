Çin’de yeni konut fiyatlarında düşüş hızlandı

The Wall Street Journal'ın Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, Mart ayında Çin'in 70 büyük kentinde yeni ev fiyatları aylık bazda %0,34 düştü. Şubat ayında fiyatlarda aylık düşüş %0,36 olmuştu.

70 şehirden 57'si Mart ayında bir önceki aya göre fiyat düşüşü bildirdi. Bu rakam Şubat ayında 59'du.

Açıklanan veriler ayrıca, Çin'in yeni konut satışlarında hem değer hem de yüzölçümü bazında düşüşlerin daraldığını gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu, değer bazında yeni konut satışlarının yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,6 azaldığını ve Ocak-Şubat dönemindeki %32,7'lik düşüşe kıyasla iyileşme gösterdiğini açıkladı.

Ocak-Mart döneminde yüzölçümüne göre yeni ev satışlarının bir önceki yıla göre %19,4 düştüğünü, yılın ilk iki ayındaki düşüşün ise %24,8 olduğunu söyledi.

Çin'in 70 büyük şehrinde yeni konut fiyatları Mart ayında yıllık bazda %2,65 düşerek Şubat ayındaki yıllık %1,9'luk düşüşten daha hızlı geriledi. Yıllık bazda fiyat düşüşü bildiren şehir sayısı, Şubat ayındaki 57'den 58'e yükseldi.

Diğer emlak göstergeleri de zayıflığın devam ettiğini gösterdi. Yılın ilk iki ayındaki %9,0'luk düşüşe kıyasla Ocak-Mart döneminde emlak yatırımları bir önceki yıla göre %9,5 azaldı. Emlak geliştiricileri tarafından başlatılan yeni inşaatlar Ocak-Şubat dönemindeki %29,7'lik düşüşe kıyasla %27,8 azaldı.