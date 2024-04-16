ABD’de sanayi üretimi beklentiler dahilinde arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden sanayi üretimi, şubat ayında da yüzde 0,4 artmıştı.

İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ MARTTA 0,5 ARTTI

İmalat sanayi üretimi ise martta yüzde 0,5 arttı. Söz konusu veri, şubat ayında yüzde 1,2'lik yükseliş kaydetmişti.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 78,4'e yükselirken uzun dönem ortalamasının 1,2 puan altında kaldı.

KAPASİTE KULLANIM ORANI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu.