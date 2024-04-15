İşsizlik şubat ayında geriledi

İSTİHDAM ORANI %49,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 oldu. Bu oran erkeklerde %66,5 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,0 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,7 iken kadınlarda %36,6 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %15,6 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %13,4, kadınlarda ise %19,6 olarak tahmin edildi.