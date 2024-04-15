İstihdam sayıları OVP beklentileri doğrultusunda güçlü geldi

İşsizlik oranı şubatta 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 düzeyinde gerçekleşti. İstihdam sayısı 32 milyon 423 bine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı.

İŞSİZLİK TEK HANEDE KALDI

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,3 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi.

BAKAN IŞIKHAN: İSTİHDAM REKOR KIRDI

Rakamları değerlendiren Çalışma ve Sosysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam sayımız 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre; 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3 olarak gerçekleşti. Aynı döneme ait işsizlik oranı 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize kararlı adımlarla devam edeceğiz." dedi.

"OVP BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA GÜÇLÜ PERFORMANS"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisi yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir.

Genç işsizliği, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 15,6'ya düşmüştür. Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 11,3'lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir.

Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken yüzde 49,3'e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere işgücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."