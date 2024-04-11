Çin’de deflasyon endişeleri alevlendi

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in tüketici enflasyonu Mart ayında gıda ve seyahat fiyatlarındaki gerilemeyle sert bir şekilde düştü; İç talepteki durgunluk nedeniyle deflasyona ilişkin endişeler yeniden alevlendi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları Şubat ayındaki %0,7 artışın ardından Mart ayında bir önceki yıla göre %0,1 arttı. Piyasa beklentisi artışın %0,4 olacağını öngörüyordu.

Bu rakamlar, Çin'in Şubat ayında dört aylık deflasyon serisini sonlandırmasının ardından tüketici fiyatları deflasyon endişelerini yeniden canlandırabilir.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Asya Kalkınma Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kurum, Çin'in bu yılki ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini son dönemdeki ihracatın desteğiyle Pekin'in yüzde 5 civarındaki hedefine yakın bir şekilde yukarı yönlü revize etmişti. Ancak uzun süren emlak krizi, yüksek yerel yönetim borcu ve azalan tüketici talebi dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanmasını kısıtlıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dün yaptığı açıklamayla, belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle ülkenin kamu maliyesine yönelik riskleri gerekçe göstererek Çin'in kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Çin İstatistik Bürosu kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, tüketici fiyatlarındaki düşüşün "Yeni Yıl" tatili sonrasında piyasa arzı yeterliyken, tüketici talebindeki mevsimsel düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Gıda fiyatları Şubat ayındaki %0,9'luk düşüşten sonra Mart ayında %2,7 gibi yüksek bir oranda geriledi. Domuz eti ve taze sebze fiyatları Şubat ayında yıllık artışlarını tersine çevirerek Mart ayında sırasıyla %2,4 ve %1,3 düşüş gösterdi. Yumurta, meyve ve diğer etler gibi diğer gıda maddelerinde geçen ay daha büyük düşüşler bildirildi.

Gıda dışı fiyatlar Şubat ayındaki %1,1 artışa kıyasla Mart ayında %0,7 arttı. Hizmet fiyatları, seyahat maliyetlerindeki düşüş nedeniyle geçen ay ılımlı bir seyir izledi.

İstatistik bürosundan verilerine göre, seyahat fiyatları Şubat ayındaki %23,1'lik artışa kıyasla yıllık bazda %6,0'lık bir artışa geldi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek TÜFE, Şubat ayındaki %1,2'lik artıştan yavaşlayarak Mart ayında %0,6 arttı.

Aylık bazda tüketici fiyatları, Şubat ayındaki %1,0 artıştan sonra Mart ayında %1,0 düştü.

Aynı anda açıklanan Çin'in üretici fiyatları, Şubat ayındaki %2,7'lik düşüşe kıyasla Mart ayında bir önceki yıla göre %2,8 geriledi ve ankete katılan ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü. Böylece üretici fiyatları 18 ay üst üste deflasyonda kaldı.

Üretici fiyatlarında aylık bazda da %0,1 düşüş yaşandı.