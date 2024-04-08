Apara Ekonomi OECD Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı
Giriş Tarihi: 8.4.2024 15:21 Son Güncelleme: 8.4.2024 15:33

OECD Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı

OECD Bölgesi’nde enflasyon sabit kaldı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon gerilerken Şubat ayı enflasyonu ise sabit kaldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Şubat ayında enflasyonun sabit kaldığını bildirdi. OECD'nin paylaştığı rapora göre, Bölgede önceki ay yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında da aynı seviyede kaldı.

Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 8,9 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 0,5'e geldi.

Gıda fiyat artışı yüzde 6,6'dan yüzde 5,3'e indi.

ARKADAŞINA GÖNDER
OECD Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz