OECD Bölgesi’nde enflasyon sabit kaldı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD), Şubat ayında enflasyonun sabit kaldığını bildirdi. OECD'nin paylaştığı rapora göre, Bölgede önceki ay yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında da aynı seviyede kaldı.

Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 8,9 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,6'dan yüzde 6,4'e geriledi.

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 0,5'e geldi.

Gıda fiyat artışı yüzde 6,6'dan yüzde 5,3'e indi.