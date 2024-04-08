Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni 26 ayın zirvesinde

Sentix tarafından açıklanan rapora göre, Euro Bölgesi'nde bir önceki ay -10,5 puan seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi, Nisan ayında -5,9 puana çıktı. Böylece endeks 2022 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek rakamı gördü. Piyasa beklentisi endeksin -8,3 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

Cari endeks -18,5 puandan üst üste altıncı artışla -16,3 puana çıkarken, beklenti endeksi yedinci ayında da toparlanma yönünde görünüm sergiledi ve -2,3 puandan 5,0 puana yükseldi. Böylece cari endeks 2023 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye gelirken, beklenti endeksi Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

ALMANYA'DA GÖRÜNÜM TOPARLANDI

Euro Bölgesi'ni sürükleyen ekonomi olan Almanya'da ise yatırımcı görünümü üst üste üç aylık düşüşünü sonlandırdı. Sentix yatırımcı güven endeksi Nisan ayında -27,9 puandan -20,5 puana çıktı. Böylece endeks 2023 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Cari endeks -40,5 puandan -36,0 puana, beklenti endeksi -14,3 puandan -3,5 yükseldi. Beklenti endeksi 2022 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.