Çin ekonomisinin %5,3 oranında büyüyeceği öngörüldü

ASEAN ile Çin, Japonya ve Güney Kore Makroekonomik Araştırma Ofisi (AMRO) tarafından bugün Singapur'da yayımlanan "2024 ASEAN ile Çin, Japonya ve Güney Kore Bölgesel Ekonomik Görünümü" adlı raporda Çin ekonomisinin 2024'te toparlanma eğilimini sürdürerek yüzde 5,3 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

Raporda ASEAN ile Çin, Japonya ve Güney Kore bölgesel ekonomik büyüme oranının, 2023'te yüzde 4,3 iken, 2024'te yüzde 4,5'e yükseleceği, 2025'te ise yüzde 4,2 olacağı öngörüldü. Çin ekonomisinin büyüme oranının, 2023'te yüzde 5,2 iken, 2024'te yüzde 5,3'e yükseleceği, bir sonraki yıl ise yüzde 4,9 olacağı ileri sürüldü.

Raporda Çin ekonomisinin 2023 yılında çeşitli meydan okumalarla karşılaşmasına rağmen yüzde 5,2 büyümeyi korumasında hükümetin aldığı politik tedbirlerin kritik rol oynadığına dikkat çekildi.