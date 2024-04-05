Apara Ekonomi İhracatçıların 2. çeyrekten beklentisi arttı
Giriş Tarihi: 5.4.2024 10:28

İhracatçıların 2. çeyrekten beklentisi arttı

İhracatçıların 2. çeyrekten beklentisi arttı

2024 Yılı 2. Çeyrek Dönem Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Firmaların dış ticarette 2. çeyrekten beklentilerinin arttığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaretin daha da gelişmesi için ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini yineledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, firmaların dış ticarette 2. çeyrekten beklentilerinin arttığını belirterek, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat için desteklemelere devam edeceklerini bildirdi.

Bakan Bolat konu ile ilgili resmi sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

2024 yılı 2. çeyrek dönemi dış ticaret beklenti anketimiz sonuçlanarak, ihracat beklenti endeksi 18,4 puan arttı, ithalat beklenti endeksi 10,1 puan azaldı. Bu da demek oluyor ki ihracatımızda önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentileri güçlendi.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile dış ticaretimizin daha da gelişmesi için ihracatçılarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz.

2024 Yılı 2. Çeyrek Dönemi Dış Ticaret Beklenti Anketi Değerlendirme Sonuçlarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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İhracatçıların 2. çeyrekten beklentisi arttı
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