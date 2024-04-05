Avro Bölgesi’nde perakende satışlar geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 0,2 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar şubatta aylık bazda yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 geriledi.

AB ülkeleri arasında şubatta önceki aya göre perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,9 ile Almanya'da ve yüzde 1,8 ile Belçika'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Belçika'da yüzde 6,8, Slovenya'da yüzde 5,6 ve Finlandiya'da yüzde 3,7 düştü.