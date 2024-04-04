KKR: Çin’deki gayrimenkul sektörünün sorunları sona ermedi

Küresel yatırım şirketi KKR, Çin'in emlak sorunlarının muhtemelen sona ermediğini ve genel GSYH büyümesinin önemli ölçüde artması için sektörün sorunlarının hızla ele alınması gerektiğini söyledi.

KKR'nin Çin Baş Ekonomisti Changchun Hua, "Temelde aşırı şişmiş bir gayrimenkul sektörünün ele alınması gerekiyor - hem de hızlı bir şekilde" dedi.

KKR'nin küresel ve makro varlık tahsisi başkanı Henry H. McVey de, "İkinci olarak, tasarrufları yeniden aşağı çekmek için güven yeniden tesis edilmelidir" dedi ve bunun tüketicileri ve işletmeleri Çinli yetkililerin teşvik ettiği gibi daha yüksek kaliteli ürünlere geçmek için harcama yapmaya teşvik edeceğini belirtti.

Gayrimenkul ve ilgili sektörler, analistlerin hesaplamalarının genişliğine bağlı olarak, bir zamanlar Çin ekonomisinin yaklaşık beşte birini veya daha fazlasını oluşturuyordu. Emlak sektörü, Pekin'in müteahhitlerin büyüme için borca olan yüksek bağımlılığına yönelik baskısının ardından son birkaç yılda düşüşe geçti.

KKR raporunda, ABD, Japonya ve İspanya'daki konut düzeltmeleriyle yapılan karşılaştırmalara dayanarak, Çin'in "konut piyasası düzeltmesinin derinliği açısından henüz yarısının tamamlanmış olabileceği" belirtildi.

Raporda, "Temizlik döngüsünü tamamlamak için hem fiyat hem de hacim baskı altına girmelidir. Ancak bugüne kadar büyük ölçüde hacimde bir daralma yaşandı" denildi.