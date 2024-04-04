Euro Bölgesi’nde konut fiyatları düştü

Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde 2023 yılı dördüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde konut fiyatları, geçen yılın son çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 azaldı. Konut fiyatları bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,7 geriledi.

Konut fiyatları AB'de ise 2023'ün son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 düştü, 2022'nin son çeyreğine göre yüzde 0,2 arttı.

Son çeyrekte konut fiyatları yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 14,4, Almanya'da yüzde 7,1, Finlandiya'da yüzde 4,4, Fransa'da yüzde 3,6, İsveç'te yüzde 2,9, Avusturya'da yüzde 1,8 ve Slovakya'da yüzde 1,1 azaldı.