ECB Tutanakları enflasyon hedefini işaret etti

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Yönetim Konseyi'nin 6-7 Mart toplantısının bugün yayınlanan tutanaklarında, "Mevcut toplantıda faiz indirimlerini tartışmanın erken olacağı konusunda görüş birliği vardı. Bunun yerine, dezenflasyon sürecinde daha da ilerlemenin ve Yönetim Konseyi'nin enflasyonun zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde hedefe döneceğinden yeterince emin olması için ek kanıtlar toplamanın önemli olduğu teyit edildi" denildi.

Yönetim Konseyi'nin mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesine önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşündüğünün yinelerdiği toplanntıda, "Gelecekte alınacak kararlar, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır" ifadeleri yer aydı.

Üyeler, politikanın verilere bağlı kalması ve halihazırda iletilen tepki fonksiyonunun unsurlarına dayanmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Gelen verileri ve kanıtları beklemek akıllıca olsa da, faiz indirimlerini değerlendirmek için durum güçleniyordu. Bu durum, en son ECB personel projeksiyonlarına, 2023'te Yönetim Konseyi tarafından belirlenen üç kriterde daha fazla ilerleme kaydedilmesine, daha fazla projeksiyon hatası içermesine ve ilk faiz indirimi tarihinin daha net bir şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte daha dengeli bir risk değerlendirmesine dayanıyordu. Ayrıca ECB'nin odak noktasının ve görevinin Euro bölgesinde fiyat istikrarı olduğu, ancak diğer önemli politika alanlarından yayılmaların da doğal olarak dikkate alınacağı hatırlatıldı.

Yeni personel projeksiyonlarına ek olarak, Yönetim Konseyi'nin Haziran toplantısına kadar özellikle ücret dinamikleri konusunda önemli ölçüde daha fazla veri ve bilgiye sahip olacağı vurgulanmıştır. Buna karşılık, Nisan toplantısına kadar elde edilebilecek yeni bilgiler çok daha sınırlı olacak ve bu da o zamana kadar enflasyondaki düşüş sürecinin sürdürülebilirliği konusunda yeterince emin olmayı zorlaştıracaktır. Ücret artışı, verimlilik artışı ve kâr marjlarına ilişkin belirsiz görünüm nedeniyle, özellikle hizmet ve yurt içi enflasyonda enflasyondaki düşüş sürecinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri devam etmektedir. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde AMB'nin hedefine döneceğine dair güveni artırmak için, gelen verilerin Mart ayı AMB personel projeksiyonlarında bu göstergelerle ilgili önemli varsayım ve tahminlerin gerçekten doğru olduğunu teyit etmesi gerekiyordu.

Üyeler ayrıca, Sayın Schnabel'in giriş bölümünde sunduğu İcra Kurulu önerisi doğrultusunda, Sayın Lane'in KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulanmasına devam edilmesi önerisini de kabul etmişlerdir.

Üyeler arasında yukarıda bahsi geçen tartışmaları göz önünde bulunduran Yönetim Konseyi, Başkan'ın önerisi üzerine para politikası basın bülteninde belirtilen para politikası kararlarını almıştır. Yönetim Konseyi üyeleri daha sonra, Başkan ve Başkan Yardımcısının her zamanki gibi Yönetim Konseyi toplantısını müteakip basın toplantısında açıklayacakları para politikası bildirisine son şeklini vermişlerdir.