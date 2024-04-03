Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı.
MART 2023 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart'ta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.
ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da yüzde 3,28 seviyesine, Aralık'ta 2,93 seviyesine geriledi. Ocak ayında geçici etkilerden kaynaklı yüzde 6,70 seviyesine yükselen enflasyon şubat ayında tekrar gerileyerek yüzde 4,53 oldu. Son açıklanan Mart ayı verisinde enflasyonun yüzde 3,16 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.
EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA OLDU
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.
EN YÜKSEK ARTIŞ %104,07 İLE EĞİTİMDE OLDU
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,08 ile eğitim oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %3,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,61 olarak gerçekleşti.