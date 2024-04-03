Çin’de hizmet sektörü aktivitesinde büyüme hızlandı

Çin Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart ayında 52,5'ten 52,7'ye yükselerek üst üste 15'nci ayda da genişlemeyi daralmadan ayıran 50 sınırının üzerinde gerçekleşti.

Temel talepteki iyileşme ve yeni siparişleri artırma çabaları sayesinde, yeni iş genişleme hızı geçen yılın Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu durum, yeni ürün hatları, genişleme planları ve müşteri bütçelerindeki artışların satışları artırmaya yardımcı olacağı umuduyla gelecekteki faaliyet alt endeksinin son üç ayda ilk kez yükselmesiyle iş dünyası güvenini de artırdı.

Ancak, daha iyi satışlar ve iş güveni daha yüksek işe alımlara dönüşemedi. İstihdam seviyeleri Mart ayında üst üste ikinci kez daraldı, ancak işten çıkarma oranı Şubat ayına göre azaldı.

Caixin imalat ve hizmeüt PMI verileri birlikte ele alındığında, Caixin/S&P bileşik PMI Mart ayında Şubat ayındaki 52,5 seviyesinden geçen ay 52,7'ye yükseldi. Bu, Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek değer oldu.

Caixin Insight Group ekonomisti Wang Zhe, "Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde arz ve talepteki büyüme, ihracattaki iyileşme ve piyasadaki iyimserliğin sürmesiyle birlikte hafifçe hızlandı" dedi.

Ancak her iki sektörde de istihdamın daralmaya devam ettiğini, girdi ve çıktı fiyatlarının düşük kaldığını ve bunun da "zayıf talebin sürdüğünü" gösterdiğini belirtti.