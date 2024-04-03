Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda geriledi

"BİRİNCİL ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI"

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."