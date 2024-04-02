ABD’nin ulusal borcu endişe yaratıyor

Citadel kurucusu Ken Griffin, ABD ekonomisinde önümüzdeki çeyreklerde mütevazı bir ekonomik büyüme beklediğini söyledi.

Yatırımcılarına bir mektup görderen Griffin, ABD'nin ulusal borcunun "göz ardı edilemeyecek büyüyen bir endişe" olduğunu da vurguladı.

Griffin, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine atıfta bulunarak net faiz harcamalarının 2023 yılında gayri safi yurtiçi hasılanın %3,1'ine ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Mektupta, bu oranın 1974-2023 yılları arasındaki ortalamadan yüzde bir puan daha fazla olduğu belirtildi.

Griffin mektubunda, "İşsizlik %3.75 civarında seyrederken ABD hükümetinin %6.4'lük bir açık vermesi sorumsuzluktur. Gelecek nesiller pahasına borçlanmaya son vermeliyiz" dedi.

Griffin, Fed'in enflasyonla mücadeleye devam etmesi nedeniyle önümüzdeki birkaç çeyrekte ekonomik büyümenin potansiyelinin altına düşeceğini öngördüklerini, ancak tüketicilerin düşen enflasyon ve yükselen ücretler nedeniyle reel gelirdeki artıştan faydalanacağına inandıklarını da vurguladı.