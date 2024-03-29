Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşladı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında bir önceki yıla göre %2,4 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Şubat ayında çekirden enflasyon yıllık %2,5 artmıştı.

Taze gıda ile yakıt maliyetleri dışlayan çekirdek endeks de Şubat ayında %3,1 olan enflasyonun Mart ayında %2,9'a gerilediğini gösterdi.

Çekirdek enflasyon hala BOJ'un %2'lik hedefinin üzerinde olsa da, yavaşlama Japonya'daki fiyat baskılarının hala güçlü iç talepten ziyade ağırlıklı olarak hammadde maliyetlerinden kaynaklandığının altını çiziyor.

Japonya'da fabrika üretimi Şubat ayında bir önceki aya kıyasla beklenmedik bir şekilde %0,1 düşerken, piyasadaki medyan tahmin %1,4 artış yönündeydi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan ankete katılan imalatçılar, mevsimsel etkilerden arındırılmış üretimin Mart ayında %4,9, Nisan ayında ise %3,3 artmasını bekliyor.