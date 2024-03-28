Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre, Euro bölgesindeki şirketlere ve hane halklarına verilen banka kredileri geçen ay durgunlaşmaya devam ederken, yüksek faiz oranları borç alanların yanı sıra borç verenlerin de cesaretini kırmış olabilir.

ECB enflasyonu kontrol altına almak için borçlanma maliyetlerini rekor seviyelere yükseltti ancak bu durum bir yıldır durgunluk içinde olan ekonomiye ağır bir darbe vurdu.

Hane halkına verilen düzeltilmiş krediler Şubat ayında bir önceki aya göre değişmeyerek sadece %0,3 oranında büyüdü. Şirketlere verilen kredilerdeki büyüme ise Ocak ayındaki %0,2'den hafif bir artışla %0,4'e yükseldi.

Öte yandan, Euro bölgesi ekonomisinde dolaşan para miktarı artık daralmıyor, Ocak ayındaki %0,1'lik artışın ardından Şubat ayında %0,4'lük bir büyüme görüldü.