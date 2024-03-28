Citi Çin için büyüme tahminini yükseltti

Citi, Çin'in GSYH büyüme tahminini, son dönemde iyileşen politika uygulamalarına ve iyimser tüketim ve yatırım verilerine atıfta bulunarak %4,6'dan %5,0'a yükseltti.

Bankanın ekonomistleri ayrıca emlak sektörünün istikrara kavuştuğuna dair işaretler gördükleni de ifade ettiler.

Citi ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Emlak düşük seviyelerde istikrara kavuşursa, ekonomiye olan sürüklenmeyi hafifletecek ve satın alma gücünü fazla mevduatta tutan hane halkı güveninin iyileşmesine yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandılar.

Citi'nin ekonomistleri aynı zamanda emlak sektöründeki gerilemenin sürmesi, enerji yoğunluğu hedeflerinin geri gelmesiyle beklenenden daha yüksek kapasite kesintileri, yerel yönetim borçlarına getirilen kısıtlamaların sıkılaştırılması, ihracatın önündeki engeller ve yeni korumacılık gibi faktörlerin Çin'in büyümesi için risk oluşturduğu konusunda uyardılar.