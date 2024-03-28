Başkan Erdoğan’dan emekli maaşlarına düzenleme sinyali

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı için düzenleme sinyali verdi. Emekliye zam için 'Temmuz ayında yeniden masaya yatıracağız' ifadelerini kullandı.

2024 yılıyla beraber emekliler için 4 adım atıldı:

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.

Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklamayı yaptı. Emekli maaşı zammı için Erdoğan ifadeleri kullandı:

"PROMOSYONLARI 8-12 BİN TL ARALIĞINA YÜKSELTTİK"

Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bin TL aralığına yükselttik.

"EMEKLİ MAAŞI YENİDEN MASAYA YATIRILACAK"

Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

"YILIN 2. YARISINDA ENFLASYON DÜŞECEK"

Ekonomi politikamızı kararlılıkla uygulayıp fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Yılın ikinci yarısında enflasyon inişe geçecek. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi hak ettikleri refah seviyesine biraz daha yaklaştıracağız.

"BİZ MİLLETİMİZE YALAN SÖYLEMEDİK"

Biz milletimize asla yalan söylemedik. Dün söylediğimiz sözleri bugün hatırlamıyoruz diyerek kulak arkası yapmadık. Tespit ettiğimiz sıkıntıları en kısa sürede karşılayacak adımları attık. Emeklilikteki yaş uygulaması gibi içimize sinmeyen hususları milletimizden gelen talepleri hayata geçirmekten kaçınmadık.

"ATIP TUTANLAR MEVCUDA BİLE SAHİP ÇIKAMAZ"

Sosyal güvenlik sistemimize yol açtığı hasarın tamiri epeyce vakit alacak. Asgari ücrette ara artış talebi ile karşılaşıyoruz. Mali yükün hesabını milletimiz ile paylaşmıştık. Takdir edersiniz ki devlet yönetiminde böyle bir durum olamaz.

Yaşandığı sıkıntılarından dolayı sitemini dile getiren vatandaşımız sonuna kadar haklıdır. Sizin karşınıza gelip atıp tutanlar mevcuda bile sahip çıkamayacakları için derdinize derman olamayacaktır.