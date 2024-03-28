Euro Bölgesi’nde şirket kredilerinde artış görüldü

Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre şubatta finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 büyüdü. Söz konusu krediler ocakta yüzde 0,2 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarken, bir önceki aya göre değişmedi.

Şubatta geniş para arzı M3 ise yüzde 0,4 büyüyerek, analistlerin yüzde 0,3'lük artış beklentisinin üstünde kaldı.