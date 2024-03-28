ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analizler Bürosu (BEA) tarafından açıklanan verilere göre, GSYH büyümesi 2023 yılının son çeyrek döneminde nihai verilerle yüzde 3,4 oldu. Piyasa beklentisi öncü rakamlarla yüzde 3,2 olan büyüme rakamının, nihai olarak da aynı seviyede kalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde tüketici harcamaları yüzde 3,3 artarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından takip ettiği çekirdek PCE artışı öncü rakam olan yüzde 2,1'in biraz altında yüzde 2,0 oldu.

GSYH deflatörü yüzde 1,6 ve PCE yüzde 1,8 olan beklenti ile aynı seviyede geldi.