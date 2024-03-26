Avustralya, finansal sistemin ilk stres testini 2025’te planlıyor

Avustralya'nın mali düzenleyici kurumu, şokların bankacılık sektörünün ötesindeki potansiyel etkisini ölçmek için sistem çapında bir stres testi planlıyor.

Avustralya İhtiyati Düzenleme Otoritesi (APRA) Başkanı John Lonsdale, AFR Bankacılık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, APRA'nın testi 2025'te başlatmayı ve ardından bir yıl boyunca uygulamayı yürütmeyi planladığını söyledi.

Başkan, amaçlarının finansal sistemi istikrarsızlaştırabilecek beklenmedik olayların etkisini ölçmek olduğunu belirtti.

Lonsdale, "Avustralya finansal sisteminin boyutu ve karmaşıklığı, sektörler arasındaki birbirine bağlılığın yanı sıra son yıllarda önemli ölçüde arttı. Testin ardındaki amaç, iletim mekanizmalarına ilişkin anlayışımızı derinleştirerek APRA'nın sistemik risklere tepkisini keskinleştirmektir." dedi.