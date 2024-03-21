Apara Ekonomi ABD'nin cari açığı 2023'te geriledi
Giriş Tarihi: 21.3.2024 16:23

ABD'nin cari açığı 2023'te geriledi

ABD’nin cari açığı 2023’te geriledi

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yıl yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ekim-aralık dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 azalarak 194,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen cari açık verisinin, 209 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de 2023'ün üçüncü çeyreğine ait cari açık verisi de 200,3 milyar dolardan 196,4 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise dördüncü çeyrekte yüzde 2,8 olarak hesaplandı. Bu oran, üçüncü çeyrekte yüzde 2,9 olarak kaydedilmişti.

ABD'nin cari açığı, 2023 genelinde ise yüzde 15,7 azalışla 818,8 milyar dolara düştü. Cari açığın GSYH'ye oranı, geçen yıl yüzde 3 oldu. Bu oran 2022'de yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçmişti.

Cari açığın 2023'te bir önceki yıla göre 152,8 milyar dolar düşmesi, büyük ölçüde mal açığındaki azalmadan kaynaklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'nin cari açığı 2023'te geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz