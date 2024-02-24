Apara Ekonomi ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon mesajı
Giriş Tarihi: 24.2.2024 09:41 Son Güncelleme: 24.2.2024 09:57

ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon mesajı

ECB Başkanı Lagarde’dan enflasyon mesajı

Dördüncü çeyrek ücret rakamlarını cesaret verici bulan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu verinin enflasyonda yaşanacak gerileme için yeterli olmadığını söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrek ücret artış verilerinin cesaret verici olduğunu ancak verinin henüz Avrupa Merkez Bankası'na enflasyonun yenildiği konusunda güven vermek için yeterli olmadığını söyledi.

Lagarde, "Dördüncü çeyrek ücret rakamları açıkçası cesaret verici rakamlar. Yönetim Konseyi'nin gözlemlediğimiz dezenflasyonist sürecin sürdürülebilir olacağından ve bizi %2'lik orta vadeli hedefe götüreceğinden daha emin olması gerekiyor." dedi.

Lagarde, Mayıs ayında açıklanacak olan ilk çeyrek ücret verilerinin ECB için özellikle önemli olacağını da sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz