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Giriş Tarihi: 13.2.2024 09:16 Son Güncelleme: 13.2.2024 09:16

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor

Yeni Zelanda’da enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor

Yeni Zelanda'da enflasyon beklentisi aşağı yönlü seyrini sürdürdü ve son 10 çeyrek dönemin en düşük seviyesine geriledi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından düzenlenen "Beklenti Anketi 2024 Yılı 1.Çeyrek Dönem" sonuçlarına göre, 1 yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi yüzde 3,22'ye indi. Enflasyon beklentisi önceki çeyrekte yüzde 3,60 olmuştu.

Böylece 2021 yılı üçüncü çeyreğinde görülen yüzde 3,02 seviyesinin ardından en düşük tahmin görüldü. Ankette 2 yıllık tüketici fiyat artış beklentisi yüzde 2,76'dan yüzde 2,50'ye geriledi.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları çeyrek dönemler için açıklanıyor. En son 2023 yılı dördüncü çeyrek döneminde enflasyon yıllık yüzde 5,6'dan yüzde 4,7'ye geriledi.

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Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerinde düşüş sürüyor
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