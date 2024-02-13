Goldman Sachs: İngiltere düşük performans gösterdi

Goldman Sachs ekonomistlerine göre, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı, 2016'daki referandumdan bu yana büyümeyi azaltarak ve daha yüksek enflasyonu teşvik ederek İngiliz ekonomisini küçülttü.

Sven Jari Stehn liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları bir araştırma notunda, İngiltere'nin reel GSYH'sinin yaklaşık %5 oranında düşük performans gösterdiğini söyledi. Azalan uluslararası ticaret, zayıf iş yatırımları ve İngiltere'nin en büyük ticaret ortağından gelen göçmenlerdeki düşüşün hepsinin katkıda bulunduğunu ifade ettiler.



Hazırlanan rapora "Kanıtlar, Brexit'in uzun vadede önemli bir çıktı maliyetine işaret ediyor" diye yazan ekonomistler, "Birleşik Krallık, 2016 AB referandumundan bu yana diğer gelişmiş ekonomilerden önemli ölçüde daha düşük performans göstermiştir" ifadelerini kullandılar.



Yine de Goldman, İngiltere'nin ekonomik sıkıntılarının tamamının Brexit'e bağlanamayacağını söyledi ve pandemi ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan enerji krizinin büyüme üzerinde ağır bir yük oluşturduğuna işaret etti.