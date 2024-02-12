Apara Ekonomi İşsizlik tek hanede kaldı
Giriş Tarihi: 12.2.2024 10:03 Son Güncelleme: 12.2.2024 11:30

İşsizlik tek hanede kaldı

İşsizlik tek hanede kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Aralık ayında işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İş gücü rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayında istihdamın 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu.

İSTİHDAMDA REKOR KIRILDI

İş gücü rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık ayında istihdamın 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Cevdet Yılmaz resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı Aralık ayında yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiş, Aralık ayı istihdamımız 32 milyon kişiyi geçerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Programda öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir.

Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz"

TÜİK verilerine göre, 2022-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl

2022

2023

Ocak

11,2

9,7

Şubat

10,8

10,1

Mart

11

10

Nisan

10,8

9,9

Mayıs

10,8

9,4

Haziran

10,4

9,5

Temmuz

10,2

9,3

Ağustos

9,8

9,2

Eylül

10,1

9,1

Ekim

10,3

8,6

Kasım

10,1

8,9

Aralık

10,3

8,8

İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya kıyasla 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,6 puan artarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan arttı ve yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda yüzde 36,3 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi aralıkta aylık bazda 0,1 saat azalarak 43,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Aralık 2023'te bir önceki aya göre 2,1 puanlık artışla yüzde 24,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,4 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler

Toplam

Erkek

Kadın

Nüfus (bin kişi)

65.683

32.509

33.175

İş gücü (bin kişi)

35.154

23.126

12.027

İstihdam (bin kişi)

32.056

21.476

10.580

İşsiz (bin kişi)

3.098

1.650

1.447

İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

30.530

9.382

21.147

İş gücüne katılma oranı (yüzde)

53,5

71,1

36,3

İstihdam oranı (yüzde)

48,8

66,1

31,9

İşsizlik oranı (yüzde)

8,8

7,1

12

Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)

15,5

11,5

22,8

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İşsizlik tek hanede kaldı
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