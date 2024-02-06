İspanya’da asgari ücret yüzde 5 arttı

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2023'te 1080 avro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla 1134 avroya çıkarılmasını kararlaştırdı.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile 1134 avroya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.

Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi.

"Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2,5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık." diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 avro olacağını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2054 avro), Belçika (1994 avro), Fransa (1766 avro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.