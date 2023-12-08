Malezya’nın kauçuk üretimi arttı

Malezya İstatistik Bürosu (DOSM) tarafından açıklanan verilere göre, kauçuk üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 32 bin 944 ton oldu. Bir önceki ay üretim 32 bin 757 ton seviyesinde bulunuyordu. Üretimde yıllık bazda ise yüzde 3,6 artış yaşandı.

Kauçuk ihracatı yüzde 1,0 düşüşle 57 bin 28 tondan 56 bin 460 tona indi. Çin yüzde 58,9 payla en büyük ihracat pazarı olurken, Almanya yüzde 8,5 ve İran yüzde 3,5 payla ilk 3 sırayı oluşturdu.

Böylece stoklarda aylık bazda yüzde 0,4 düşüş yaşandı. Bir önceki ay 153 bin 11 ton seviyesinde olan stoklar 152 bin 396 tona indi.