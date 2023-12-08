Apara Ekonomi ABD'de hane halkı serveti düştü
Giriş Tarihi: 8.12.2023 08:59

ABD'de hane halkı serveti düştü

ABD’de hane halkı serveti düştü

Fed verilerine göre, ABD hane halkı serveti üçüncü çeyrekte yaklaşık 151 trilyon $'a gerilediğ ve hisse senetlerinin değerindeki düşüşün emlak fiyatlarındaki yarım trilyonluk artışı fazlasıyla dengeledi.

Fed, hane halkı ve işletmelerin bilançolarına ilişkin üç aylık anlık değerlendirmesinde, Temmuz-Eylül döneminde hane halkı net değerinin ikinci çeyreğin sonundaki 152,3 trilyon dolardan yaklaşık %1 düştüğünü söyledi.

Bu, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana hanehalkı servetindeki ilk düşüş oldu. ABD merkez bankasının enflasyonu bastırmak için faiz artırma kampanyası, düşen borsa değerleri ve zayıflayan emlak fiyatları yoluyla geçen yılın büyük bir bölümünde hanehalkının net değerini düşürdü.

Rapora göre, gayrimenkul varlıklarının değeri 500 milyar dolar artarken, hisse senedi değerleri 1,7 trilyon dolar azaldı. Standard & Poor's 500 toplam getiri endeksi, yeniden yatırılan temettüler dahil, üçüncü çeyrekte %3,27 düştü.

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ABD'de hane halkı serveti düştü
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