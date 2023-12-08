ABD’de hane halkı serveti düştü

Fed, hane halkı ve işletmelerin bilançolarına ilişkin üç aylık anlık değerlendirmesinde, Temmuz-Eylül döneminde hane halkı net değerinin ikinci çeyreğin sonundaki 152,3 trilyon dolardan yaklaşık %1 düştüğünü söyledi.

Bu, 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana hanehalkı servetindeki ilk düşüş oldu. ABD merkez bankasının enflasyonu bastırmak için faiz artırma kampanyası, düşen borsa değerleri ve zayıflayan emlak fiyatları yoluyla geçen yılın büyük bir bölümünde hanehalkının net değerini düşürdü.

Rapora göre, gayrimenkul varlıklarının değeri 500 milyar dolar artarken, hisse senedi değerleri 1,7 trilyon dolar azaldı. Standard & Poor's 500 toplam getiri endeksi, yeniden yatırılan temettüler dahil, üçüncü çeyrekte %3,27 düştü.