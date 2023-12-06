Apara Ekonomi Yellen'den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok
Giriş Tarihi: 6.12.2023 09:27 Son Güncelleme: 6.12.2023 09:28

Yellen'den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok

Yellen’den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, zayıflayan işgücü piyasasının yaklaşan bir resesyona işaret ettiği yönündeki endişeleri reddederek, böyle bir gerilemenin tipik işaretlerini gözlemlemediğini belirtti.

Ekonominin harcama tarafının dayanıklılığını vurgulayan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyon kontrolünü yüksek işsizlik oranlarına bağlayan tahminleri de çürüttü.

Yellen yaptığı açıklamada, enflasyonu dizginlemek için yüksek ABD işsizliğine ihtiyaç duyulacağını öngören ekonomistlerin, ekonominin işgücü piyasasında ve tüketici talebinde çok az zayıflık yaşaması ve fiyatların ılımlı seyretmesi nedeniyle "sözlerini yediklerini" söyledi.

Mexico City'de konuşan Yellen, "Bir resesyondan korkmanıza neden olacak zayıflayan bir işgücü piyasasının olağan işaretlerini görmüyoruz. Enflasyonu kontrol altına almayıbaşarmak için çok yüksek işsizlik gerekeceğini söyleyen ekonomistler sözlerini yiyorlar. Yani hiç de daha yüksek işsizlik gerektiriyor gibi görünmüyor" dedi.

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Yellen'den dikkat çeken resesyon açıklaması: İşaret yok
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