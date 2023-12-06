Apara Ekonomi Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor
Giriş Tarihi: 6.12.2023 09:03 Son Güncelleme: 6.12.2023 09:04

Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor

Japonya’da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor

Japonya'da, otomotiv sektörünün geçen yılki yarı iletken sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunlarından toparlanmaya devam etmesiyle büyük Japon imalatçılarının ekonomiye güveni iyileşmeye devam ediyor.

Reuters tarafından aylık olarak gerçekleştirilerilen ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan anketi ile yüksek korelasyon gösteren güven anketi, Kasım ayının ardından Aralık ayında da yükseldi. 21 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, imalatçılar için güven endeksi Kasım ayındaki +6'dan +12'ye yükseldi.

Anket ayrıca Kasım ayında artı 27 olan hizmet sektörü endeksinin artı 26'ya gerilediğini ortaya koydu.

Endeks değerleri, iyimser katılımcılardan kötümser katılımcıların yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor ve pozitif rakam iyimserlerin kötümserlerden fazla olduğunu gösteriyor.

Japonya Merkez Bankası, Tankan anketinin sonuçlarını 12 Aralık'ta TSİ 02.50'de açıklayacak.

Reuters tarafından aylık olarak gerçekleştiriler ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan anketi ile yüksek korelasyon gösteren güven anketi, Kasım ayının ardından Aralık ayında da yükseldi. 21 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete göre, imalatçılar için güven endeksi Kasım ayındaki +6'dan +12'ye yükseldi.

Anket ayrıca Kasım ayında artı 27 olan hizmet sektörü endeksinin artı 26'ya gerilediğini ortaya koydu.

Endeks değerleri, iyimser katılımcılardan kötümser katılımcıların yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor ve pozitif rakam iyimserlerin kötümserlerden fazla olduğunu gösteriyor.

Japonya Merkez Bankası, Tankan anketinin sonuçlarını 12 Aralık'ta TSİ 0250'de açıklayacak.

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Japonya'da imalat sektörünün ekonomiye güveni iyileşiyor
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