Apara Ekonomi Moody's'den küresel bankalar açıklaması: Risk kasırgasına gidiliyor
Giriş Tarihi: 5.12.2023 10:24

Moody's'den küresel bankalar açıklaması: Risk kasırgasına gidiliyor

Moody’s’den küresel bankalar açıklaması: Risk kasırgasına gidiliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel bankalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuruluş, "Yakın vadede rahatlama yok" diyerek bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel bankaların 2024 yılında karlılıklarını azaltabilecek bir ekonomik risk kasırgasına doğru yelken açtığını savundu.

Moody's, merkez bankalarının faiz artırımlarının etkilerinin bankaları potansiyel kredi temerrütlerine karşı korumak için daha büyük karşılıklar oluşturmaya sevk edeceğine işaret etti

Kuruluş, borçluların bozulan mali sağlıklarının da birçoğunu kredilerini geri ödeme kabiliyetinden yoksun bırakabileceğini ve bankaların karlarını daha da zorlayabileceğini vurguladı.

Bu yorum, yaklaşık iki yıldır devam eden faiz artışlarının etkisinin azalmasıyla zaten baskı altında olan sektörün sağlığına ilişkin endişeleri arttırıyor.

Sermaye kurallarının daha sıkı hale getirilmesine yönelik teklifler ve anlaşma yapımındaki dengesiz toparlanma da bankacılık sektörünü zorluyor.

Moody's, müşterilerin alternatiflere kaçmasını önlemek için mevduatlara daha yüksek faiz ödeme eğiliminin muhtemelen önümüzdeki yıl da devam edeceğini ve maliyetleri artıracağını belirtti.

"Müşteriler için parlak bir nokta, bankaların güvenliğinin artması olacaktır" değerlendirmesini yapan Moody'sz kısmen düzenleyici revizyon ve ayrıca ihtiyatlı temettüler nedeniyle, kredi verenlerin iyi sermayelendirileceğini de ifade etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Moody's'den küresel bankalar açıklaması: Risk kasırgasına gidiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz