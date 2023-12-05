ABD’de LMI 2022’den bu yana en büyük düşüşü kaydetti

ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI), üç ay süren artışını sonlandırdı ve 2022 yılı Nisan ayından bu yana en büyük düşüşünü göstererek, eşik değerin altına geldi.

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Kasım ayında 7,1 puan düşüşle 56,5 puandan 49,4 puana yükseldi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.

Açıklamada, bu düşüşün Nisan 2022'de başlayan krizden bu yana yaşanan en büyük gerilemeye işaret ettiği, ancak nedenlerinin farklı olduğu belirtildi. Geçen ay yaşanan gerilemenin büyük ölçüde tatil dönemi nedeniyle firmaların stoklarını büyük ölçüde satmaları ve ulaşım kullanımındaki yavaşlamadan kaynaklandığına işaret edildi. 2022 Nisan ayında başlayan düşüşün nedeninin ise stokların sabit kalması olduğu hatırlatıldı.

Endeks hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 17'inci ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.