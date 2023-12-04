Bakan Mehmet Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK: ÇEKİRDEK ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ CESARET VERİCİ

TÜİK'in verilerine göre enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 3,28 olurken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.

Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.