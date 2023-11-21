Apara Ekonomi Fed üyesi 'Enflasyon inatçı' diyerek açıkladı: Faiz yüksek tutulacak
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:00 Son Güncelleme: 21.11.2023 09:26

Fed üyesi 'Enflasyon inatçı' diyerek açıkladı: Faiz yüksek tutulacak

Fed üyesi ’Enflasyon inatçı’ diyerek açıkladı: Faiz yüksek tutulacak

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin, "Enflasyonun inatçı olduğunu görüyorum" diyerek bu durumun Fed'in faizi uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağını bildirdi.

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun muhtemelen "inatçı" kalacağını ve Fed'i yatırımcıların beklediğinden daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutmaya zorlayacağını söyledi.

Fox Business'a konuşan Barkin, "Enflasyonun inatçı olduğunu görüyorum ve bu da benim için faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını gerektiriyor" dedi.

Barken, iş dünyasından kişilerle yaptığı görüşmelerde, iş dünyası temsilcilerinin yarısının kendisine "fiyatları Covid öncesi seviyelerden daha yüksek tuttuklarını" söylediklerini de ifade etti.

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Fed üyesi 'Enflasyon inatçı' diyerek açıkladı: Faiz yüksek tutulacak
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