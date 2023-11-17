Çin yabancıların iş yapmasını kolaylaştıracak adımlar atacak

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yabancıların ülkesinde iş yapmasını kolaylaştırma sözü verdi.

Xi, Kaliforniya'da düzenlenen bir CEO forumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin "dünya standartlarında bir iş ortamı" yaratacağı ve uluslararası yatırımcıların haklarını koruma mekanizmalarını geliştireceği sözünü verdi.

"Ayrıca yabancı uyrukluların Çin'e giriş ve kalış politikalarını iyileştirmek gibi daha 'iç açıcı' önlemler de alacağız" diye konuşan Xi, finansal, tıbbi ve elektronik ödeme hizmetlerine erişimin kolaylaştırılacağını sözlerine ekledi. Xi, "Tüm bunlar yabancı şirketlerin Çin'de yatırım yapmasını ve faaliyet göstermesini kolaylaştırmak için tasarlandı" diye konuştu.

İktidardaki Komünist Parti'nin kendi politikaları da son yıllarda yabancı yatırımcılara güven vermedi. Ani politika değişiklikleri bazı sektörleri vurdu, Covid kontrolleri pandemi sırasında sınırları kapattı ve ulusal güvenlik kısıtlamaları yabancı iş dünyası arasında endişeleri artırdı.

Xi'nin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesinde yaptığı konuşma bu endişelerin bir kısmına yanıt verir gibiydi. "Yasalara uygun olarak serbest ve düzenli veri akışını" teşvik etme sözü, çok uluslu şirketlerin Asya'nın güç merkezinde nasıl faaliyet gösterebilecekleri konusunda yaygın bir endişeye yol açan yeni veri yasalarına yanıt verir gibiydi.