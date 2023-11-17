Bakan Şimşek: Dış kaynak tutarı 7,5 milyar dolara ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) depremin yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon avro finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladıklarını belirterek, "Böylece bu yıl kasım itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış kaynak miktarı 7,5 milyar dolara ulaştı." dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin proje finansmanı alanında sağladığı dış kaynak imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türkiye Deprem Sonrası Yeniden İmar Çerçeve Projesi" kapsamında kullanılmak üzere İLBANK'a karşılıksız tahsis edilmek üzere 400 milyon avro tutarında finansman sağlanacağını aktaran Şimşek, "Avrupa Yatırım Bankasından, depremin yaralarını sarmak ve kentlerin yeniden inşasına katkı sağlamak amacıyla 400 milyon avro finansman sağlanmasına ilişkin kredi anlaşmasını imzaladık" diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNİ YENİDEN İNŞA ETMEK GSYİH'NIN YAKLAŞIK YÜZDE 3'ÜNÜ HARCIYORUZ"&NBSP;

Bakan Mehmet Şimşek, projeyle yaşanan deprem felaketi sonrası, kentlerde ortaya çıkan iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyacına katkı sağlanmasının amaçlandığına işaret ederek, "6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeyi yeniden inşa etmek için bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 3'ünü harcıyoruz" ifadesini kullandı.

AYB'den en son 2018 yılında proje amacıyla finansman sağlandığına dikkati çeken Şimşek, "Diğer uluslararası kuruluşlarla olduğu gibi AYB ile de iletişimimiz çok daha güçlü bir hale gelmiştir. Böylece 2023 yılında kasım ayı itibarıyla proje finansmanı amacıyla sağlanan dış finansman miktarı 7,5 milyar dolara ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yeniden yapılandırma çabalarına AYB'nin desteğini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Şimşek, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.