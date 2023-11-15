ABD’de mortgage başvuruları arttı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları 10 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Bu dönemde önceki haftaya kıyasla konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 2 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,61 ile eylül sonundan bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı 6,98'den yüzde 6,94'e düştü.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, hafta ortasında hazine tahvil faizlerinin düşüş göstermesine rağmen konut kredisi faizlerinin değişmediğini kaydetti.

Hem satın alma hem de refinansman başvurularının artmasına karşın hala çok düşük seviyelerde olduğuna işaret eden Kan, "Son zamanlardaki düşüş eğilimine rağmen mevcut seviyelerdeki mortgage oranları, pek çok potansiyel ev alıcısı ve ev sahibi için zorlayıcı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.