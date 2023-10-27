Apara Ekonomi Enflasyonun 2025'te ECB'nin hedefine dönmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:20 Son Güncelleme: 27.10.2023 11:22

Enflasyonun 2025'te ECB'nin hedefine dönmesi bekleniyor

Enflasyonun 2025’te ECB’nin hedefine dönmesi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üç aylık Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, Euro bölgesi enflasyonu 2025 yılında ECB'nin %2'lik hedefine neredeyse geri dönmüş olacak, ancak ekonomik büyüme önümüzdeki yıl boyunca zayıf ve %1'in altında kalacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) üç aylık Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, Euro bölgesinde önümüzdeki yıl tüketici fiyatlarındaki artış %2,7 ile üç ay önce tahmin edilen rakamla aynı, ancak ECB'nin kendi %3,2'lik beklentisinin oldukça altında. Bu arada 2025 rakamları %2,2'den %2,1'e düşürülürken, 2028 olarak tanımlanan daha uzun vadeli tahmin %2,1'de sabit kaldı.

Büyüme konusunda anket, ECB'nin kendi personel projeksiyonlarından çok az farklılık gösterse de görünümde artan bir kasvet olduğunu gösterdi.

2025 GSYH büyüme tahmini %1,1'den %0,9'a düşürülürken, 2025 büyüme tahmini %1,5'te sabit kaldı.

İşsizlik tahminlerinin neredeyse hiç değiştirilmemesi, işgücü piyasasındaki esnekliğin tüketimi destekleyeceği ve rekor yüksek oranların neden olduğu acıyı sınırlayacağı düşüncesiyle politika yapıcıları rahatlattı.

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Enflasyonun 2025'te ECB'nin hedefine dönmesi bekleniyor
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