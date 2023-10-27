ECB: Euro Bölgesi şirketler durgunluğa hazırlanıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcıların dün gerçekleştirdikleri Yönetim Konseyi toplantısına sunulan anket sonuçlarına ilişkin özette, "Ortalama olarak, temaslar 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreği için üretimde hafif bir daralmanın yanı sıra ılımlı fiyat artışıyla tutarlı olarak faaliyette kötüleşme tanımladı. Kötü performans gösteren sektörler beklenenden daha uzun süre zayıf kalırken, daha iyi performans gösteren sektörlerdeki büyümenin bazı itici güçleri azalmaya başladı" denildi.

Özette, tüketici harcamalarında topyekûn bir toparlanma beklentisinin gerçekleşmediği ve bazı şirketlerin genel faaliyetlerde önemli bir toparlanma beklentilerini gelecek yılın ikinci yarısına erteledikleri belirtildi.

Şirketler ortalama olarak ücret artışının 2023'te %5,6'dan 2024'te %4,9'a düşmesini bekliyorlar.

Ücretler üzerinde hala önemli bir yukarı yönlü baskı oluştururken, enflasyondaki gevşeme ve talep görünümündeki durgunluk, bazıları tarafından ücret taleplerini potansiyel olarak ılımlı hale getirmesi veya firmaların bunlara direnme kabiliyetini artırması bekleniyordu."

ECB, 25 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında Euro bölgesinde faaliyet gösteren finans sektörü dışındaki 56 büyük şirketle temasa geçti.