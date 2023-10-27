Apara Ekonomi Dolar, Euro Bölgesi ve Çin verilerine daha fazla tepki verebilir
Giriş Tarihi: 27.10.2023 11:25 Son Güncelleme: 27.10.2023 11:25

Dolar, Euro Bölgesi ve Çin verilerine daha fazla tepki verebilir

Dolar, Euro Bölgesi ve Çin verilerine daha fazla tepki verebilir

ING döviz analisti Francesco Pesole, beklenenden daha güçlü çıkan ABD GSYH verilerine doların tepkisinin "oldukça sessiz" olduğunu ve diğer para birimleriyle birlikte Euro Bölgesi ve Çin gibi ABD dışındaki verilere son haftalarda olduğundan daha fazla tepki vermeye başlayabileceğini söyledi.

ING döviz analisti Francesco Pesole, beklenenden daha güçlü çıkan ABD GSYH verilerine doların tepkisinin "oldukça sessiz" kalmasına dair yaptığı değerlendirmede, "Bazı güçlü ABD verilerinin açıklanmasının ardından doların giderek daha az yukarı yönlü ivme kazanması yönünde bir eğilim var. Bu, doların aşırı alım durumu ve ABD faaliyet verileri iyimserliğinde zirveye yakın olabileceğimiz düşüncesiyle tutarlı" dedi.

ABD çekirdek PCE ve kişisel gelir verileri TSİ 1530'da açıklanacak. DXY dolar endeksi 106,598 seviyesinde yatay seyrediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar, Euro Bölgesi ve Çin verilerine daha fazla tepki verebilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz